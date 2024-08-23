Фролова Пелагея Меркурьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролова Пелагея Меркурьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фролов Василий Иванович

Рождение ребёнка
31.10.1900

Сын: Флоров Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Фролов Василий Иванович

Тимофеевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.12.1901

Сын: Фролов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Фролов Василий Иванович

Тимофеевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.05.1903

Дочь: (Флорова) Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Фролов Василий Иванович

Смерть
Неизвестно

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