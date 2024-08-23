Фролова Пелагея Меркурьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.10.1900
Сын: Флоров Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Фролов Василий Иванович
Рождение ребёнка
14.12.1901
Сын: Фролов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Фролов Василий Иванович
Рождение ребёнка
14.05.1903
Дочь: (Флорова) Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Фролов Василий Иванович
Смерть
Неизвестно