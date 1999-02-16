Стрельцов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтрельцов Николай

Стрельцов Николай

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

16.02.1999

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Стрельцова (Носкова) Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Стрельцова (Носкова) Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стрельцова (Носкова) Мария

Рождение ребёнка
26.02.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Стрельцова (Носкова) Мария

Смерть
16.02.1999
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.