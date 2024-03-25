Балицкая (Любарская) Александра Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.11.1903
Дата смерти18.08.1984
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1903
Отец: Любарский Алексей Дмитриевич
Мать: Любарская Анисья
Рождение ребёнка
14.12.1925
Отец ребёнка: Балицкий Иван Иосифович
Рождение ребёнка
04.03.1933
Сын: Балицкий Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Балицкий Иван Иосифович
Рождение ребёнка
01.02.1935
Дочь: Волкова Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Балицкий Иван Иосифович
Упоминание
Неизвестно
Портниха, кормила семью в войну, мужу, бывшему царскому офицеру, было трудно найти работу
Смерть
18.08.1984