Балицкая (Любарская) Александра Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балицкая (Любарская) Александра Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.11.1903

Дата смерти

18.08.1984

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1903

Отец: Любарский Алексей Дмитриевич

Мать: Любарская Анисья

Рождение ребёнка
14.12.1925

Сын: Балицкий Борис Иванович

Отец ребёнка: Балицкий Иван Иосифович

Бердичев, Житомирська область
Рождение ребёнка
04.03.1933

Сын: Балицкий Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Балицкий Иван Иосифович

Бердичев, Житомирська область
Рождение ребёнка
01.02.1935

Дочь: Волкова Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Балицкий Иван Иосифович

Бердичев, Житомирська область
Упоминание
Неизвестно
Портниха, кормила семью в войну, мужу, бывшему царскому офицеру, было трудно найти работу
Смерть
18.08.1984
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