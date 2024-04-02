Иван Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1725
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: Петр Никифоров
Рождение ребёнка
1750
Мать ребёнка: Степанида Иванова
Первый документально подтвержденный носитель фамилии Сиверов в селе Рождествено в моем роду
Смерть
Неизвестно
Присутствует в РС-3 в 1762 году В ИВ 1771 года - не найден, значит, умер в промежутке между 1762 и 1771 гг.