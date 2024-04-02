Иван Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1725

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: Петр Никифоров

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1750

Сын: Сиверов Агафон Иванов

Мать ребёнка: Степанида Иванова

Рождествено, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Первый документально подтвержденный носитель фамилии Сиверов в селе Рождествено в моем роду
Смерть
Неизвестно
Рождествено, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Присутствует в РС-3 в 1762 году В ИВ 1771 года - не найден, значит, умер в промежутке между 1762 и 1771 гг.
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