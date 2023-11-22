Лосик (Турмас) Пелагея Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лосик (Турмас) Пелагея Яковлевна

Место рождения

Могилев (?), Беларусь

Дата рождения

14.11.1897

Дата смерти

?.09.1980

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Около 1895 г.р.

Дети

1918 г.р.
1919 г.р.
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Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1897

Отец: Турмас Яков Сергеевич

Мать: Турмас Елена Павловна

Могилев (?), Беларусь
Бракосочетание
22.05.1917

Муж: Лосик Петр Дмитриевич

Село Больше-Промышленновское
Рождение ребёнка
19.05.1918

Сын: Лосик Константин Петрович

Отец ребёнка: Лосик Петр Дмитриевич

Поселок Петровский
Рождение ребёнка
1919

Сын: Лосик Степан Петрович

Отец ребёнка: Лосик Петр Дмитриевич

Рождение ребёнка
10.04.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лосик Петр Дмитриевич

Кемеровская обл., Кемеровский р-н, д. Петровка
Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лосик Петр Дмитриевич

г. Кемерово, шахта имени Волкова
Рождение ребёнка
02.12.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лосик Петр Дмитриевич

д.Петровка Рудничного района Кемеровской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Петровна

Отец ребёнка: Лосик Петр Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юлия Петровна

Отец ребёнка: Лосик Петр Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лосик Петр Петрович

Отец ребёнка: Лосик Петр Дмитриевич

Смерть
?.09.1980
Похороны
Неизвестно
пос. Промышленовкий Кемеровской области
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