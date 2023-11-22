Лосик (Турмас) Пелагея Яковлевна
Место рожденияМогилев (?), Беларусь
Дата рождения14.11.1897
Дата смерти?.09.1980
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1897
Отец: Турмас Яков Сергеевич
Мать: Турмас Елена Павловна
Могилев (?), Беларусь
Бракосочетание
22.05.1917
Село Больше-Промышленновское
Рождение ребёнка
19.05.1918
Сын: Лосик Константин Петрович
Отец ребёнка: Лосик Петр Дмитриевич
Поселок Петровский
Рождение ребёнка
1919
Отец ребёнка: Лосик Петр Дмитриевич
Рождение ребёнка
10.04.1922
Кемеровская обл., Кемеровский р-н, д. Петровка
Рождение ребёнка
1924
г. Кемерово, шахта имени Волкова
Рождение ребёнка
02.12.1926
д.Петровка Рудничного района Кемеровской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Петровна
Отец ребёнка: Лосик Петр Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юлия Петровна
Отец ребёнка: Лосик Петр Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лосик Петр Петрович
Отец ребёнка: Лосик Петр Дмитриевич
Смерть
?.09.1980
Похороны
Неизвестно
пос. Промышленовкий Кемеровской области