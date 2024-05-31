Скибицкий/Skibicki Иван Iwan /Скибицкий/Skibicki/
Место рожденияKryłów (Kryłow, Крилів, Крылов, Крылув), Польша
Дата рождения06.06.1820
Дата смерти11.02.1897
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1820
Бракосочетание
30.11.1855
Рождение ребёнка
Около 1858
Рождение ребёнка
24.12.1862
Сын: Скибицкий/Skibicki Владислав Андрей/Władysław Andrzej
Мать ребёнка: Скибицкая/Skibicki (Лугуцкая/Łogucka) Марьянна (Marianna)
Смерть
11.02.1897