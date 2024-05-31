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Скибицкий/Skibicki Иван Iwan /Скибицкий/Skibicki/

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Место рождения

Kryłów (Kryłow, Крилів, Крылов, Крылув), Польша

Дата рождения

06.06.1820

Дата смерти

11.02.1897

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1820

Отец: Скибицкий/Skibicki Матвей (Maciej)

Мать: Скибицкая/Skibicki (Гункевич) Анели (Anneli)

Бракосочетание
30.11.1855

Жена: Скибицкая/Skibicki (Лугуцкая/Łogucka) Марьянна (Marianna)

Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Скибицкий/Skibicki Александр Skibicki/

Мать ребёнка: Скибицкая/Skibicki (Лугуцкая/Łogucka) Марьянна (Marianna)

Рождение ребёнка
24.12.1862

Сын: Скибицкий/Skibicki Владислав Андрей/Władysław Andrzej

Мать ребёнка: Скибицкая/Skibicki (Лугуцкая/Łogucka) Марьянна (Marianna)

Смерть
11.02.1897

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