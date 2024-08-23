Сергунин Константин Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергунин Константин Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1893 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сергунина Ольга Семёновна

Рождение ребёнка
18.03.1907

Сын: Сергунин Борис Константинович

Мать ребёнка: Сергунина Ольга Семёновна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.09.1908

Сын: Сергунин Олег Константинович

Мать ребёнка: Сергунина Ольга Семёновна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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