Фёдор Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1724
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: Иван Алексеев
Мать: неизвестно
Федор Иванович (1724 — ?) Родился в семье священника села Старо-Андреевского Романов-Борисоглебского уезда Ивана Алексеевича. В 1750 году определен во священника к церкви того же села. Жена его Анисья... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Старов Илья Фёдоров
Мать ребёнка: Анисья Иванова
Бракосочетание
18.05.1741
Жена: Анисья Иванова
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Ирина Фёдорова
Мать ребёнка: Анисья Иванова
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Прасковья Фёдорова
Мать ребёнка: Анисья Иванова
Рождение ребёнка
1748
Сын: Яков Фёдорович
Мать ребёнка: Анисья Иванова
Яков Федорович (1748 — ?) Родился в семье священника села Старо-Андреевского Романов-Борисоглебского уезда Федора Ивановича. Служил священником в том же селе. О семье его данных нет. Источники: Форум ... Показать все
Рождение ребёнка
1751
Сын: Афанасий Фёдоров
Мать ребёнка: Анисья Иванова
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Васса Фёдорова
Мать ребёнка: Анисья Иванова
Смерть
Неизвестно