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Фёдор Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1724

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: Иван Алексеев

Мать: неизвестно

Федор Иванович (1724 — ?) Родился в семье священника села Старо-Андреевского Романов-Борисоглебского уезда Ивана Алексеевича. В 1750 году определен во священника к церкви того же села. Жена его Анисья... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Старов Илья Фёдоров

Мать ребёнка: Анисья Иванова

Бракосочетание
18.05.1741

Жена: Анисья Иванова

Рождение ребёнка
1742

Дочь: Ирина Фёдорова

Мать ребёнка: Анисья Иванова

Рождение ребёнка
1747

Дочь: Прасковья Фёдорова

Мать ребёнка: Анисья Иванова

Рождение ребёнка
1748

Сын: Яков Фёдорович

Мать ребёнка: Анисья Иванова

Яков Федорович (1748 — ?) Родился в семье священника села Старо-Андреевского Романов-Борисоглебского уезда Федора Ивановича. Служил священником в том же селе. О семье его данных нет. Источники: Форум ... Показать все
Рождение ребёнка
1751

Сын: Афанасий Фёдоров

Мать ребёнка: Анисья Иванова

Рождение ребёнка
1753

Дочь: Васса Фёдорова

Мать ребёнка: Анисья Иванова

Смерть
Неизвестно

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