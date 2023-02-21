Куренев Николай Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.05.1840 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1840 ст.
Место жительства
09.05.1840 ст.
деревня Куренева Пелымская волость Туринский уезд Тобольская губерния
Рождение ребёнка
03.03.1890 ст.
Сын: Куренев Василий Николаевич
Мать ребёнка: Куренева Ксения Николаевна
Куренева, Пелымская волость, Туринский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куренева Вера Николаевна
Мать ребёнка: Куренева Ксения Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куренева Анастасия Николаевна
Мать ребёнка: Куренева Ксения Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Награда
Неизвестно
Смерть
Неизвестно