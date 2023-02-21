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Куренев Николай Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1840 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1840 ст.

Отец: Куренев Григорий Иванович

Мать: Куренева Елена Николаевна

Место жительства
09.05.1840 ст.
деревня Куренева Пелымская волость Туринский уезд Тобольская губерния
Рождение ребёнка
03.03.1890 ст.

Сын: Куренев Василий Николаевич

Мать ребёнка: Куренева Ксения Николаевна

Куренева, Пелымская волость, Туринский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куренева Вера Николаевна

Мать ребёнка: Куренева Ксения Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куренева Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: Куренева Ксения Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куренева Ксения Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куренев Лев Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Награда
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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