Степанов Петр Степанович
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смерти28.12.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
14.03.1924
В записи о браке Василеостровского ЗАГС возраст указан: Петр - 23 года, Евдакия - 21 год Проживали: Петр - Весельная ул., д. 4, рабочий, кв. 89; Евдакия - Детская ул., д. 3 кв. не указана, чернорабоча... Показать все
Рождение ребёнка
13.07.1928
Дочь: Макарова (Степанова) Лидия Петровна
Мать ребёнка: Степанова (Георгиева) Евдакия Васильевна
Рождение ребёнка
1933
Сын: Степанов Николай Петрович
Мать ребёнка: Степанова (Георгиева) Евдакия Васильевна
Передан сестрой Степановой Лидией Петровной 31.05.1943 года в детский дом №10. В июне месяце 1943 года эвакуирован с детским домом в Алтайский край. По спискам Алтайского края села Бея (Бийск) реэва... Показать все
Смерть
28.12.1941
Туберкулез легких.