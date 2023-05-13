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Степанов Петр Степанович

Место рождения

Келище, Опочецкий уезд, Псковская губерния

Дата рождения

1900

Дата смерти

28.12.1941

Пол

Мужской

Добавил:

EY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Келище, Опочецкий уезд, Псковская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
14.03.1924

Жена: Степанова (Георгиева) Евдакия Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
В записи о браке Василеостровского ЗАГС возраст указан: Петр - 23 года, Евдакия - 21 год Проживали: Петр - Весельная ул., д. 4, рабочий, кв. 89; Евдакия - Детская ул., д. 3 кв. не указана, чернорабоча... Показать все
Рождение ребёнка
13.07.1928

Дочь: Макарова (Степанова) Лидия Петровна

Мать ребёнка: Степанова (Георгиева) Евдакия Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1933

Сын: Степанов Николай Петрович

Мать ребёнка: Степанова (Георгиева) Евдакия Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Передан сестрой Степановой Лидией Петровной 31.05.1943 года в детский дом №10. В июне месяце 1943 года эвакуирован с детским домом в Алтайский край. По спискам Алтайского края села Бея (Бийск) реэва... Показать все
Смерть
28.12.1941
Туберкулез легких.

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