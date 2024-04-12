Желудкова (Мордовина) ??? ????
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1906
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Желудков Владимир
Рождение ребёнка
1908
Сын: Желудков Григорий Владимирович
Отец ребёнка: Желудков Владимир
Рождение ребёнка
1917
Сын: Желудков Василий Владимирович
Отец ребёнка: Желудков Владимир
Рождение ребёнка
1922
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Желудков Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Желудков Владимир
Смерть
Неизвестно