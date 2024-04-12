Желудкова (Мордовина) ??? ???? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Желудкова (Мордовина) ??? ????

Место рождения

Пересыпкино 1-е, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1882 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1908 г.р.
1917 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Пересыпкино 1-е, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1906

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Желудков Владимир

Пересыпкино 1-е, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Желудков Григорий Владимирович

Отец ребёнка: Желудков Владимир

Пересыпкино 1-е, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Желудков Василий Владимирович

Отец ребёнка: Желудков Владимир

Пересыпкино 1-е, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Желудков Владимир

Пересыпкино 1-е, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Желудков Владимир

Смерть
Неизвестно
Пересыпкино 1-е, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область
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