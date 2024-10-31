Бурова Мария Афанасьевна
Место рожденияТомская г-ия, Мариинский уезд, Боготольская волость, с. Александровка
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
Архив Кузбасса
Бракосочетание
02.11.1909
Рождение ребёнка
27.07.1910
Дочь: (Бурова) Параскева Антоновна
Отец ребёнка: Буров Антоний Игнатьевич
Смерть
Неизвестно