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Бурова Мария Афанасьевна

Место рождения

Томская г-ия, Мариинский уезд, Боготольская волость, с. Александровка

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1889 г.р.

Дети

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
Архив Кузбасса
Бракосочетание
02.11.1909

Муж: Буров Антоний Игнатьевич

Рождение ребёнка
27.07.1910

Дочь: (Бурова) Параскева Антоновна

Отец ребёнка: Буров Антоний Игнатьевич

Смерть
Неизвестно

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