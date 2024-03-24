Краснова Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснова Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Данилова Нина Петровна

Рождение ребёнка
04.05.1990

Дочь: Краснова Дарья Владимировна

Отец ребёнка: Краснов Владимир

Рождение ребёнка
04.05.1990

Дочь: Пыльнова Александра Владимировна

Отец ребёнка: Краснов Владимир

Рождение ребёнка
24.02.?

Сын: Краснов Максим Владимирович

Отец ребёнка: Краснов Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Краснов Владимир

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