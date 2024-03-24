Краснова Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Мать: Данилова Нина Петровна
Рождение ребёнка
04.05.1990
Дочь: Краснова Дарья Владимировна
Отец ребёнка: Краснов Владимир
Рождение ребёнка
04.05.1990
Дочь: Пыльнова Александра Владимировна
Отец ребёнка: Краснов Владимир
Рождение ребёнка
24.02.?
Сын: Краснов Максим Владимирович
Отец ребёнка: Краснов Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Краснов Владимир