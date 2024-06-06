Лейко Егор
Место рожденияЛепель, Беларусь
Дата рождения1916
Дата смерти15.05.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: Лейко Фома
Мать: Лейко ?
Лепель, Беларусь
д. Козлы
Место жительства
Неизвестно
д. Козлы
Рождение ребёнка
10.01.1937
Сын: Лейко Николай
Мать ребёнка: Лейко (Яско) Анна
Лепель, Беларусь
Рождение ребёнка
20.07.1940
Сын: Лейко Иван
Мать ребёнка: Лейко (Яско) Анна
Лепель, Беларусь
Рождение ребёнка
12.06.1943
Дочь: Азарёнок (Лейко) Мария
Мать ребёнка: Лейко (Яско) Анна
Лепель, Беларусь
д. Козлы
Рождение ребёнка
1953
Сын: Лейко Виктор
Мать ребёнка: Лейко (Яско) Анна
Лепель, Беларусь
Рождение ребёнка
1957
Дочь: Москаленко (Лейко) Любовь
Мать ребёнка: Лейко (Яско) Анна
Лепель, Беларусь
Смерть
15.05.1992
Лепель, Беларусь
д. Козлы
Похороны
Неизвестно
Лепельский район, Беларусь
д. Козлы