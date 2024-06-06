Лейко Егор 1916 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лейко Егор

Место рождения

Лепель, Беларусь

Дата рождения

1916

Дата смерти

15.05.1992

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Лейко Фома

Мать: Лейко ?

Лепель, Беларусь
д. Козлы
Место жительства
Неизвестно
д. Козлы
Рождение ребёнка
10.01.1937

Сын: Лейко Николай

Мать ребёнка: Лейко (Яско) Анна

Лепель, Беларусь
Рождение ребёнка
20.07.1940

Сын: Лейко Иван

Мать ребёнка: Лейко (Яско) Анна

Лепель, Беларусь
Рождение ребёнка
12.06.1943

Дочь: Азарёнок (Лейко) Мария

Мать ребёнка: Лейко (Яско) Анна

Лепель, Беларусь
д. Козлы
Рождение ребёнка
1953

Сын: Лейко Виктор

Мать ребёнка: Лейко (Яско) Анна

Лепель, Беларусь
Рождение ребёнка
1957

Дочь: Москаленко (Лейко) Любовь

Мать ребёнка: Лейко (Яско) Анна

Лепель, Беларусь
Смерть
15.05.1992
Лепель, Беларусь
д. Козлы
Похороны
Неизвестно
Лепельский район, Беларусь
д. Козлы

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