Кузьминых Андрей Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смерти02.09.1926
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Кузьминых Анна Андреевна
Мать ребёнка: Кузьминых Евдокия Агаповна
Рождение ребёнка
09.09.1905
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кузьминых Евдокия Агаповна
Рождение ребёнка
02.06.1907
Сын: Кузьминых Дмитрий Андреевич
Мать ребёнка: Кузьминых Евдокия Агаповна
Рождение ребёнка
22.05.1910
Сын: Кузьминых Михаил Андреевич
Мать ребёнка: Кузьминых Евдокия Агаповна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузьминых Пелагея Андреевна
Мать ребёнка: Кузьминых Евдокия Агаповна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьминых Филипп Андреевич
Смерть
02.09.1926