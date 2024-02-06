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Кузьминых Андрей Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

02.09.1926

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Кузьминых Гаврила Иванович

Мать: Кузьминых Мария Петровна

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Кузьминых Анна Андреевна

Мать ребёнка: Кузьминых Евдокия Агаповна

Рождение ребёнка
09.09.1905

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузьминых Евдокия Агаповна

Рождение ребёнка
02.06.1907

Сын: Кузьминых Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: Кузьминых Евдокия Агаповна

Рождение ребёнка
22.05.1910

Сын: Кузьминых Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Кузьминых Евдокия Агаповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузьминых Евдокия Агаповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузьминых Пелагея Андреевна

Мать ребёнка: Кузьминых Евдокия Агаповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузьминых Евдокия Захаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьминых Филипп Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
02.09.1926
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