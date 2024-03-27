Абсалямов Мингазетдин (Мингаз) Гиззатович (Гизятович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абсалямов Мингазетдин (Мингаз) Гиззатович (Гизятович)

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1913

Дата смерти

1985

Пол

Мужской

Отец

1878 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1912 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Абсалямов Гизиятдин (Гизят)

Мать: не указана

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абсалямова (Хусаинова) Минникамал (Минкамал) Фатхулловна

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Абсалямова (Хусаинова) Минникамал (Минкамал) Фатхулловна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.08.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Абсалямова (Хусаинова) Минникамал (Минкамал) Фатхулловна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Абсалямова (Хусаинова) Минникамал (Минкамал) Фатхулловна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.07.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Абсалямова (Хусаинова) Минникамал (Минкамал) Фатхулловна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Абсалямова (Хусаинова) Минникамал (Минкамал) Фатхулловна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Абсалямова (Хусаинова) Минникамал (Минкамал) Фатхулловна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1985
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

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