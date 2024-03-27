Абсалямов Мингазетдин (Мингаз) Гиззатович (Гизятович)
Место рождения
Дата рождения1913
Дата смерти1985
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Абсалямов Гизиятдин (Гизят)
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Абсалямова (Хусаинова) Минникамал (Минкамал) Фатхулловна
Рождение ребёнка
?.08.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Абсалямова (Хусаинова) Минникамал (Минкамал) Фатхулловна
Рождение ребёнка
1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Абсалямова (Хусаинова) Минникамал (Минкамал) Фатхулловна
Рождение ребёнка
27.07.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Абсалямова (Хусаинова) Минникамал (Минкамал) Фатхулловна
Рождение ребёнка
1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Абсалямова (Хусаинова) Минникамал (Минкамал) Фатхулловна
Рождение ребёнка
1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Абсалямова (Хусаинова) Минникамал (Минкамал) Фатхулловна
Смерть
1985
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно