Римлянд Людмила Альбертовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.10.1936
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1936
Рождение ребёнка
07.01.1961
Дочь: Ярошенко Татьяна Вячеславовна
Отец ребёнка: Мачульский Вячеслав Викентьевич
Рождение ребёнка
01.08.1962
Сын: Мачульский Виталий Вячеславович
Отец ребёнка: Мачульский Вячеслав Викентьевич
Рождение ребёнка
21.12.1972
Отец ребёнка: Черненко Иван Иванович