Углева (Базулева) Руфина Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Углева (Базулева) Руфина Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.11.1936

Дата смерти

21.05.2013

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1936

Отец: Углев Борис Сергеевич

Мать: (Углева) Евдокия Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Базулев Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
15.03.1959

Дочь: Базулева (Осипова) Галина Анатольевна

Отец ребёнка: Базулев Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
03.05.1968

Дочь: Базулева (Семенова) Ольга Анатольевна

Отец ребёнка: Базулев Анатолий Иванович

Смерть
21.05.2013

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