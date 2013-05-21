Углева (Базулева) Руфина Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.11.1936
Дата смерти21.05.2013
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1936
Отец: Углев Борис Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.03.1959
Дочь: Базулева (Осипова) Галина Анатольевна
Отец ребёнка: Базулев Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
03.05.1968
Дочь: Базулева (Семенова) Ольга Анатольевна
Отец ребёнка: Базулев Анатолий Иванович
Смерть
21.05.2013