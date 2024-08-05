Сталев Степан Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.07.1915
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1915
Рождение ребёнка
30.09.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.02.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности