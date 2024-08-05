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Сталев Степан Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.07.1915

Пол

Мужской

Отец

1860 г.р.

Мать

1880 г.р.

Дети

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Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1915

Отец: Леонтьев Ефим Леонтьевич

Мать: (Константинова) Прасковья Константиновна

Рождение ребёнка
30.09.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.02.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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