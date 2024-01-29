Преснякова (Булычева) Мария Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.10.1914
Дочь: Воронина (Преснякова) Анастасия Семеновна
Отец ребёнка: Пресняков Семен Емельянович
Тюхменевка, Камышинский уезд, Саратовская губерния
Смерть
Неизвестно