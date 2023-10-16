Михаил Емельянов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил Емельянов

Место рождения

Тверская обл., Калининский р-н, д. Иванцево

Дата рождения

1787

Дата смерти

20.04.1846

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Емельян

Мать: Хаврония Алексеевна

Тверская обл., Калининский р-н, д. Иванцево
Рождение ребёнка
23.08.1809

Дочь: Васса Михайловна

Мать ребёнка: Параскева Степановна

Тверская обл., Калининский р-н, д. Иванцево
Рождение ребёнка
07.04.1811

Сын: Семеон Михайлович

Мать ребёнка: Параскева Степановна

Тверская обл., Калининский р-н, д. Иванцево
Рождение ребёнка
13.11.1813

Сын: Шевелев Иван Михайлович

Мать ребёнка: Параскева Степановна

Тверская обл., Калининский р-н, д. Иванцево
Рождение ребёнка
13.06.1816

Дочь: Шевелева Акулина Михайловна

Мать ребёнка: Параскева Степановна

Тверская обл., Калининский р-н, д. Иванцево
Рождение ребёнка
24.01.1819

Дочь: Ксения Михайловна

Мать ребёнка: Параскева Степановна

Тверская обл., Калининский р-н, д. Иванцево
Рождение ребёнка
26.08.1823

Дочь: Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Параскева Степановна

Тверская обл., Калининский р-н, д. Иванцево
Рождение ребёнка
03.02.1825

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: Параскева Степановна

Тверская обл., Калининский р-н, д. Иванцево
Рождение ребёнка
10.10.1830

Дочь: Праскева Михайловна

Мать ребёнка: Параскева Степановна

Тверская обл., Калининский р-н, д. Иванцево
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Степановна

Смерть
20.04.1846
Причина смерти: Воспаление лёгких
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