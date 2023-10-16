Михаил Емельянов
Место рожденияТверская обл., Калининский р-н, д. Иванцево
Дата рождения1787
Дата смерти20.04.1846
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1787
Отец: Емельян
Мать: Хаврония Алексеевна
Тверская обл., Калининский р-н, д. Иванцево
Рождение ребёнка
23.08.1809
Дочь: Васса Михайловна
Мать ребёнка: Параскева Степановна
Тверская обл., Калининский р-н, д. Иванцево
Рождение ребёнка
07.04.1811
Сын: Семеон Михайлович
Мать ребёнка: Параскева Степановна
Тверская обл., Калининский р-н, д. Иванцево
Рождение ребёнка
13.11.1813
Мать ребёнка: Параскева Степановна
Тверская обл., Калининский р-н, д. Иванцево
Рождение ребёнка
13.06.1816
Дочь: Шевелева Акулина Михайловна
Мать ребёнка: Параскева Степановна
Тверская обл., Калининский р-н, д. Иванцево
Рождение ребёнка
24.01.1819
Дочь: Ксения Михайловна
Мать ребёнка: Параскева Степановна
Тверская обл., Калининский р-н, д. Иванцево
Рождение ребёнка
26.08.1823
Дочь: Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Параскева Степановна
Тверская обл., Калининский р-н, д. Иванцево
Рождение ребёнка
03.02.1825
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: Параскева Степановна
Тверская обл., Калининский р-н, д. Иванцево
Рождение ребёнка
10.10.1830
Дочь: Праскева Михайловна
Мать ребёнка: Параскева Степановна
Тверская обл., Калининский р-н, д. Иванцево
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Степановна
Смерть
20.04.1846
Причина смерти: Воспаление лёгких