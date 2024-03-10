Сунчалеев ХАЛИЛ ФАЗЛУЛОВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сунчалеев ХАЛИЛ ФАЗЛУЛОВИЧ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.08.1909

Дата смерти

16.04.1968

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.11.1939

Дочь: Стревалюк АМИНА ХАЛИЛОВНА

Мать ребёнка: Сунчалеева САБИРА ИСХАКОВНА

Рождение ребёнка
25.12.1948

Сын: Сунчалеев ФАРИД ХАЛИЛОВИЧ

Мать ребёнка: Сунчалеева САБИРА ИСХАКОВНА

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сунчалеев МЯГЯЗЬ ХАЛИЛОВИЧ

Мать ребёнка: Сунчалеева САБИРА ИСХАКОВНА

Смерть
16.04.1968
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