Шушарина Любовь Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.11.1975
Дочь: Могильная Светлана Анатольевна
Отец ребёнка: Шушарин Анатолий Федорович
Рождение ребёнка
02.08.1980
Дочь: Артемьева Татьяна Анатольевна
Отец ребёнка: Шушарин Анатолий Федорович
Рождение ребёнка
10.08.1982
Дочь: Сколдина Оксана Анатольевна
Отец ребёнка: Шушарин Анатолий Федорович