Шушарина Любовь Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шушарина Любовь Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1956

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.11.1975

Дочь: Могильная Светлана Анатольевна

Отец ребёнка: Шушарин Анатолий Федорович

Рождение ребёнка
02.08.1980

Дочь: Артемьева Татьяна Анатольевна

Отец ребёнка: Шушарин Анатолий Федорович

Рождение ребёнка
10.08.1982

Дочь: Сколдина Оксана Анатольевна

Отец ребёнка: Шушарин Анатолий Федорович

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