Карпова (Лапина) Нина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1911
Отец: Лапин Матвей
Работа или профессия
Неизвестно
Меленки
Учитель
Бракосочетание
21.05.1930
НКВД СССР Управление НКВД по Ивановской промышленной области Бюро АГС Меленковского района
Адрес проживание жениха: Ивановская промышленная область, г. Меленки, ул. Профинтерна, д. 112
Рождение ребёнка
24.02.1931
Дочь: (Карпова) Римма
Отец ребёнка: Карпов Константин Иванович
Ивановская промышленная область, г. Меленки, ул. Профинтерна, д. 57, кв. 12
Рождение ребёнка
07.04.1937
Ивановская область, г. Меленки
Рождение ребёнка
14.07.1939
Ивановская область, Меленковский район, г. Меленки
Рождение ребёнка
01.11.1941
Ивановская область, Меленковский район, г. Меленки, ул. Профинтерна, д. 58
Смерть
Неизвестно