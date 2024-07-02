Карпова (Лапина) Нина Около 1911 — найти родственников по фамилии на Familio
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Карпова (Лапина) Нина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1872 г.р.

Мать

Около 1874 г.р.

Муж

Около 1901 г.р.

Дети

1931 г.р.
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Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1911

Отец: Лапин Матвей

Мать: Лапина (Маркичева) Ульяна

Работа или профессия
Неизвестно
Меленки
Учитель
Бракосочетание
21.05.1930

Муж: Карпов Константин Иванович

НКВД СССР Управление НКВД по Ивановской промышленной области Бюро АГС Меленковского района
Адрес проживание жениха: Ивановская промышленная область, г. Меленки, ул. Профинтерна, д. 112
Рождение ребёнка
24.02.1931

Дочь: (Карпова) Римма

Отец ребёнка: Карпов Константин Иванович

Ивановская промышленная область, г. Меленки, ул. Профинтерна, д. 57, кв. 12
Рождение ребёнка
07.04.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карпов Константин Иванович

Ивановская область, г. Меленки
Рождение ребёнка
14.07.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карпов Константин Иванович

Ивановская область, Меленковский район, г. Меленки
Рождение ребёнка
01.11.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карпов Константин Иванович

Ивановская область, Меленковский район, г. Меленки, ул. Профинтерна, д. 58
Смерть
Неизвестно

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