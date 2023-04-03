Касимова (Козакова) Александра Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касимова (Козакова) Александра Васильева

Место рождения

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Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Друо (Касимова) Агрипина Сергеева

Отец ребёнка: Касимов Сергей Иванов

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Касимов Павел Сергеев

Отец ребёнка: Касимов Сергей Иванов

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
ФамилияКасимов Имя Павел Отчество Сергиев 29 06 1898 Сведения о родителях Касимов Сергий Иоаннов; Александра Васильева Восприемники Болтинский Петр Дмитриев; Касимова Агрипина Сергиева Социальное поло... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Касимов Никифор Сергеев

Отец ребёнка: Касимов Сергей Иванов

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
ФамилияКасимов Имя Никифор Отчество Сергиев 10 03 1894 Сведения о родителях Касимов Сергий Иванов; Александра Васильева Восприемники Киселев Андрей Михаилов; Касимова Агрипина Сергиева Социальное поло... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Касимов) Дария Сергеева

Отец ребёнка: Касимов Сергей Иванов

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
ФамилияКасимова Имя Дария Отчество Сергиева 12 03 1892 Сведения о родителях Касимов Сергей Иванов; Александр Васильев Восприемники Касимов Михаил Иванов; Киселева Васса Афанасьева Социальное положение... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Касимов Павел Сергеев

Отец ребёнка: Касимов Сергей Иванов

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Касимова) Мария Сергеева

Отец ребёнка: Касимов Сергей Иванов

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Касимов Сергей Иванов

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
ГААО, ф. 176, оп. 1, д. 86
Место жительства
Неизвестно
Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно

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