Смирнова (Беляева) Нина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Беляева) Нина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Беляев Василий

Мать: Беляева (Соловьёва) Наталия Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смирнов Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Николай

Смерть
Неизвестно

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