Гарай (Силакова) Ольга Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гарай (Силакова) Ольга Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.06.1965

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1965

Отец: Силаков Владимир Николаевич

Мать: Силакова (Маслова) Ираида Павловна

Рождение ребёнка
08.02.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гарай Петр Георгиевич

Рождение ребёнка
04.08.1988

Сын: Гарай Иван Петрович

Отец ребёнка: Гарай Петр Георгиевич

Рождение ребёнка
04.08.1988

Сын: Гарай Иван Петрович

Отец ребёнка: не указан

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