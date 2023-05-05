Гарай (Силакова) Ольга Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.06.1965
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1965
Рождение ребёнка
08.02.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гарай Петр Георгиевич
Рождение ребёнка
04.08.1988
Сын: Гарай Иван Петрович
Отец ребёнка: Гарай Петр Георгиевич
Рождение ребёнка
04.08.1988
Сын: Гарай Иван Петрович
Отец ребёнка: не указан