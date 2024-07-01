Федоринова Параскева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1779 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1812 ст.
Дочь: (Федоринова) Анастасия Потаповна
Отец ребёнка: Федоринов Потап Ларионович
Рождение ребёнка
Около 1814 ст.
Дочь: (Федоринова) Мавра Потаповна
Отец ребёнка: Федоринов Потап Ларионович
Смерть
Неизвестно