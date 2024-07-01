Федоринова Параскева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федоринова Параскева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1779 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1776 г.р.

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федоринов Потап Ларионович

Ранино, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1812 ст.

Дочь: (Федоринова) Анастасия Потаповна

Отец ребёнка: Федоринов Потап Ларионович

Ранино, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1814 ст.

Дочь: (Федоринова) Мавра Потаповна

Отец ребёнка: Федоринов Потап Ларионович

Ранино, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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