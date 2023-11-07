Горченко Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Веретяхина (Горченко) Нина Васильевна
Отец ребёнка: Горченко Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горченко Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Горченко Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горченко Галина Васильевна
Отец ребёнка: Горченко Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горченков (Горченко) Иван Васильевич
Отец ребёнка: Горченко Василий
Смерть
Неизвестно