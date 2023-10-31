Кокорина Лукерья Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Кокорин Василий Осипов
Бракосочетание
До 1854
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Кокорина Агрипина Васильева
Отец ребёнка: Кокорин Василий Осипов
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Кокорина Катерина Васильева
Отец ребёнка: Кокорин Василий Осипов
Рождение ребёнка
1865
Сын: Кокорин Александр Васильев
Отец ребёнка: Кокорин Василий Осипов
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.1а д.16 РС 1858 год | лист 446
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно