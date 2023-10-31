Кокорина Лукерья Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКокорина Лукерья Степанова

Кокорина Лукерья Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1854

Сын: Кокорин Василий Васильев

Отец ребёнка: Кокорин Василий Осипов

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1854

Муж: Кокорин Василий Осипов

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Кокорина Агрипина Васильева

Отец ребёнка: Кокорин Василий Осипов

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Кокорина Катерина Васильева

Отец ребёнка: Кокорин Василий Осипов

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1865

Сын: Кокорин Александр Васильев

Отец ребёнка: Кокорин Василий Осипов

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.1а д.16 РС 1858 год | лист 446
Место жительства
Неизвестно
Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close