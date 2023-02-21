Калугин Петр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.02.1920
Мать ребёнка: Калугина Анисья Родионовна
Запись о рождении сделана в метрической книге Александро-Георгиевской церкви села Сары-Булат Евпаторийского уезда Таврической губернии.
Место жительства
1920
Крестьянин села Днепровка Днепровской волости Мелитопольского уезда Таврической губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно