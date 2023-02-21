Калугин Петр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калугин Петр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.02.1920

Сын: Калугин Виталий Петрович

Мать ребёнка: Калугина Анисья Родионовна

Запись о рождении сделана в метрической книге Александро-Георгиевской церкви села Сары-Булат Евпаторийского уезда Таврической губернии.
Место жительства
1920
Крестьянин села Днепровка Днепровской волости Мелитопольского уезда Таврической губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калугина Анисья Родионовна

Смерть
Неизвестно
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