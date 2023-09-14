Мартынова (Короткова) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартынова (Короткова) Анна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.10.1903 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1903 ст.

Отец: Коротков Михаил Ефимович

Мать: Короткова Екатерина Егоровна

Рождение ребёнка
26.09.1923

Дочь: Ефимова Наталья Ильинична

Отец ребёнка: Мартынов Илья Егорович

Рождение ребёнка
1925

Сын: Мартынов Илья Ильич

Отец ребёнка: Мартынов Илья Егорович

Кривозерьевка, Пензенский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Около 1926

Дочь: Мария Ильинична

Отец ребёнка: Мартынов Илья Егорович

Смерть
Неизвестно
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