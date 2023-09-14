Мартынова (Короткова) Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.10.1903 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1903 ст.
Рождение ребёнка
26.09.1923
Дочь: Ефимова Наталья Ильинична
Отец ребёнка: Мартынов Илья Егорович
Рождение ребёнка
1925
Сын: Мартынов Илья Ильич
Отец ребёнка: Мартынов Илья Егорович
Кривозерьевка, Пензенский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Около 1926
Дочь: Мария Ильинична
Отец ребёнка: Мартынов Илья Егорович
Смерть
Неизвестно