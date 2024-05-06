Мария Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ташкинов Семен Стефанович

Рождение ребёнка
28.11.1890

Сын: Ташкинов Николай Семенович

Отец ребёнка: Ташкинов Семен Стефанович

Рождение ребёнка
06.09.1892

Сын: Ташкинов Стефан Семенович

Отец ребёнка: Ташкинов Семен Стефанович

Рождение ребёнка
23.01.1894

Дочь: Анна Семеновна

Отец ребёнка: Ташкинов Семен Стефанович

Рождение ребёнка
01.07.1897

Сын: Иоанн

Отец ребёнка: Ташкинов Семен Стефанович

Смерть
Неизвестно

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