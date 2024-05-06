Мария Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.11.1890
Сын: Ташкинов Николай Семенович
Отец ребёнка: Ташкинов Семен Стефанович
Рождение ребёнка
06.09.1892
Сын: Ташкинов Стефан Семенович
Отец ребёнка: Ташкинов Семен Стефанович
Рождение ребёнка
23.01.1894
Дочь: Анна Семеновна
Отец ребёнка: Ташкинов Семен Стефанович
Рождение ребёнка
01.07.1897
Сын: Иоанн
Отец ребёнка: Ташкинов Семен Стефанович
Смерть
Неизвестно