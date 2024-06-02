Чернышева Ульяна Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1812
Дочь: (Чернышева) Екатерина (?) Романова
Отец ребёнка: Чернышев Роман Филиппов
Рождение ребёнка
1816
Дочь: (Чернышева) Настасия (?) Романова
Отец ребёнка: Чернышев Роман Филиппов
Смерть
Неизвестно