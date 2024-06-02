Чернышева Ульяна Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышева Ульяна Ефимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернышев Роман Филиппов

Рождение ребёнка
1812

Дочь: (Чернышева) Екатерина (?) Романова

Отец ребёнка: Чернышев Роман Филиппов

Сеймица, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1816

Дочь: (Чернышева) Настасия (?) Романова

Отец ребёнка: Чернышев Роман Филиппов

Сеймица, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно

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