Филлипов Илья Филатович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Филлипов Филат Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шевцова (Филлипова) Нина Ильинишна
Мать ребёнка: Филлипова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Филлипова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сафронова Ольга Ильинишна
Мать ребёнка: Филлипова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Павленко Евдокия Ильинишна
Мать ребёнка: Филлипова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Павленко Анна Ильинишна
Мать ребёнка: Филлипова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филиппов Аким Ильич
Мать ребёнка: Филлипова Анна
Смерть
Неизвестно