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Филлипов Илья Филатович

Место рождения

Захаров, Котельниковский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Филлипов Филат Иванович

Мать: не указана

Захаров, Котельниковский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шевцова (Филлипова) Нина Ильинишна

Мать ребёнка: Филлипова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филлипов Василий Ильич

Мать ребёнка: Филлипова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сафронова Ольга Ильинишна

Мать ребёнка: Филлипова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Павленко Евдокия Ильинишна

Мать ребёнка: Филлипова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Павленко Анна Ильинишна

Мать ребёнка: Филлипова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филиппов Аким Ильич

Мать ребёнка: Филлипова Анна

Захаров, Котельниковский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно

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