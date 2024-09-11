Акулина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1679
Дата смертиПосле 1719
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1679
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1695 и 1714
Муж: Степан Степанович
Рождение ребёнка
Около 1714
Сын: Федор Степанович
Отец ребёнка: Степан Степанович
Упоминание
Около 1719
РГАДА 350 1 90 101об-102 лист. Деревня Поплевино. Степан Степанович, 60 лет и жена его Акулина Ивановна, 40 лет. У них сын Федор, 5 лет. Племянник Петр Яковлевич, 30 лет у него жена Ксения Трофимовна,... Показать все
Смерть
После 1719