Акулина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАкулина Ивановна

Акулина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1679

Дата смерти

После 1719

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1659 г.р.

Дети

Около 1714 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1679

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1695 и 1714

Муж: Степан Степанович

Поплевино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1714

Сын: Федор Степанович

Отец ребёнка: Степан Степанович

Поплевино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Упоминание
Около 1719
Поплевино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
РГАДА 350 1 90 101об-102 лист. Деревня Поплевино. Степан Степанович, 60 лет и жена его Акулина Ивановна, 40 лет. У них сын Федор, 5 лет. Племянник Петр Яковлевич, 30 лет у него жена Ксения Трофимовна,... Показать все
Смерть
После 1719

Мы используем куки для улучшения работы сайта.