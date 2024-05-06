Фурман Максим Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиФурман Максим

Фурман Максим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фурман Петр Максимович

Мать ребёнка: Фурман Гапка

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фурман Михаил Маусимович

Мать ребёнка: Фурман Гапка

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фурман Владимир Максимович

Мать ребёнка: Фурман Гапка

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Муляр (Фурман) Надежда Максимовна

Мать ребёнка: Фурман Гапка

Смерть
Неизвестно

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