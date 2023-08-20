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Малова Матрона Анисимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

19.01.1896

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Анисим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.11.1885

Сын: Николай Михайлов

Отец ребёнка: Малов Михаил Михайлов

Воронцово, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
22.02.1887

Сын: Малов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Малов Михаил Михайлов

Кисляковка, Заволжский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гавриил Михайлов

Отец ребёнка: Малов Михаил Михайлов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Капустина Агриппина Михайловна

Отец ребёнка: Малов Михаил Михайлов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Орина Михайловна

Отец ребёнка: Малов Михаил Михайлов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа Михайловна

Отец ребёнка: Малов Михаил Михайлов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малов Михаил Михайлов

Смерть
19.01.1896
Воронцово, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Причина смерти: воспаление легких
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