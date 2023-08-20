Малова Матрона Анисимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смерти19.01.1896
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Анисим
Рождение ребёнка
25.11.1885
Сын: Николай Михайлов
Отец ребёнка: Малов Михаил Михайлов
Рождение ребёнка
22.02.1887
Отец ребёнка: Малов Михаил Михайлов
Кисляковка, Заволжский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гавриил Михайлов
Отец ребёнка: Малов Михаил Михайлов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Капустина Агриппина Михайловна
Отец ребёнка: Малов Михаил Михайлов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова Орина Михайловна
Отец ребёнка: Малов Михаил Михайлов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфа Михайловна
Отец ребёнка: Малов Михаил Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.01.1896
Причина смерти: воспаление легких