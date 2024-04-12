Сергеев (в бегах с 1829) Николай Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеев (в бегах с 1829) Николай Алексеевич

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Сергеев Алексей Варфоломеевич

Мать: Ефросинья

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Сергеев Ефрем Николаевич

Мать ребёнка: Варвара

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Евгения Николаевна

Мать ребёнка: Варвара

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Сергеев Абрам Николаевич

Мать ребёнка: Варвара

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара

Смерть
Неизвестно
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