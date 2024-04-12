Сергеев (в бегах с 1829) Николай Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Сергеев Алексей Варфоломеевич
Мать: Ефросинья
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Варвара
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Евгения Николаевна
Мать ребёнка: Варвара
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Варвара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варвара
Смерть
Неизвестно