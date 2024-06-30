Горелова (Малькова) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Горелов Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Горелова) Мария Петровна
Отец ребёнка: Горелов Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Горелов Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Горелов Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Горелов Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Горелов Пётр
Смерть
Неизвестно