Горелова (Малькова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горелова (Малькова) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горелов Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Горелова) Мария Петровна

Отец ребёнка: Горелов Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горелов Иван Петрович

Отец ребёнка: Горелов Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горелов Павел Петрович

Отец ребёнка: Горелов Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горелов Сергей Петрович

Отец ребёнка: Горелов Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горелов Алексей Петрович

Отец ребёнка: Горелов Пётр

Смерть
Неизвестно

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