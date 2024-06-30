Ювенский Владимир Андреевич
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Бракосочетание
Около 1895
Жена: Ювенская Любовь Ивановна
Работа или профессия
С 1895
Рождение ребёнка
1897
Сын: Ювенский Александр Владимирович
Мать ребёнка: Ювенская Любовь Ивановна
Работа или профессия
С 1898
Рождение ребёнка
1899
Сын: Ювенский Николай Владимирович
Мать ребёнка: Ювенская Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
1900
Сын: Ювенский Михаил Владимирович
Мать ребёнка: Ювенская Любовь Ивановна
56-6-160 64об-65 1900г Вознесенская ц. с.Вознесенского 14/15 ноября 1890 г. Михаил Вознесенской ц. с.Вознесенского священник Владимир Андреев Ювенский и законная жена его Любовь Иоаннова восп. Кологр... Показать все
Смерть
Неизвестно