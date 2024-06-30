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Ювенский Владимир Андреевич

Место рождения

Кадый, Кадыйский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Ювенский Андрей Иванович

Мать: Ювенская (Крутикова) Евдокия Андреевна

Кадый, Кадыйский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Около 1895

Жена: Ювенская Любовь Ивановна

Работа или профессия
С 1895
Бахарево, Кинешемской уезд, Костромская губерния
Рождение ребёнка
1897

Сын: Ювенский Александр Владимирович

Мать ребёнка: Ювенская Любовь Ивановна

Бахарево, Кинешемской уезд, Костромская губерния
Работа или профессия
С 1898
Унжа, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Ювенский Николай Владимирович

Мать ребёнка: Ювенская Любовь Ивановна

Бахарево, Кинешемской уезд, Костромская губерния
Рождение ребёнка
1900

Сын: Ювенский Михаил Владимирович

Мать ребёнка: Ювенская Любовь Ивановна

Унжа, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
56-6-160 64об-65 1900г Вознесенская ц. с.Вознесенского 14/15 ноября 1890 г. Михаил Вознесенской ц. с.Вознесенского священник Владимир Андреев Ювенский и законная жена его Любовь Иоаннова восп. Кологр... Показать все
Смерть
Неизвестно

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