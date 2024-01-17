Яманов Геннадий Ферапонтович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яманов Геннадий Ферапонтович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Яманов Феропонт

Мать: Яманова Мария Иосифовна

Рождение ребёнка
30.11.1964

Сын: Яманов Сергей Геннадьевич

Мать ребёнка: Яманова Зинаида Никифоровна

Рождение ребёнка
30.11.1964

Сын: Яманов Андрей Геннадьевич

Мать ребёнка: Яманова Зинаида Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яманова Зинаида Никифоровна

Смерть
Неизвестно
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