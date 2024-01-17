Яманов Геннадий Ферапонтович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Яманов Феропонт
Мать: Яманова Мария Иосифовна
Рождение ребёнка
30.11.1964
Сын: Яманов Сергей Геннадьевич
Мать ребёнка: Яманова Зинаида Никифоровна
Рождение ребёнка
30.11.1964
Сын: Яманов Андрей Геннадьевич
Мать ребёнка: Яманова Зинаида Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно