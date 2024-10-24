Евдокия Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1764
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Ефимович
Рождение ребёнка
Около 1807
Сын: Иван Васильевич
Отец ребёнка: Василий Ефимович
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Дарья Васильевна
Отец ребёнка: Василий Ефимович
Рождение ребёнка
20.06.1816
Дочь: Агрипина Васильевна
Отец ребёнка: Василий Ефимович
Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Василий Ефимович
Смерть
Неизвестно