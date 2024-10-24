Евдокия Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1760 г.р.

Дети

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Ефимович

Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Иван Васильевич

Отец ребёнка: Василий Ефимович

Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Дарья Васильевна

Отец ребёнка: Василий Ефимович

Рождение ребёнка
20.06.1816

Дочь: Агрипина Васильевна

Отец ребёнка: Василий Ефимович

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Василий Ефимович

Смерть
Неизвестно

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