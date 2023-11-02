Тохов Эльмырзэ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Тохов Къэнэмэт
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1916
Сын: Тохов Султан
Мать ребёнка: Даурова Фатимат
Рождение ребёнка
1923
Сын: Тохов Нашхо
Мать ребёнка: Даурова Фатимат
Рождение ребёнка
1928
Сын: Тохов Сэлам
Мать ребёнка: Даурова Фатимат
Рождение ребёнка
1931
Сын: Тохов Гъэфар
Мать ребёнка: Даурова Фатимат
Смерть
Неизвестно