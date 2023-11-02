Тохов Эльмырзэ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тохов Эльмырзэ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1842 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Тохов Къэнэмэт

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1916

Сын: Тохов Султан

Мать ребёнка: Даурова Фатимат

Рождение ребёнка
1923

Сын: Тохов Нашхо

Мать ребёнка: Даурова Фатимат

Рождение ребёнка
1928

Сын: Тохов Сэлам

Мать ребёнка: Даурова Фатимат

Рождение ребёнка
1931

Сын: Тохов Гъэфар

Мать ребёнка: Даурова Фатимат

Смерть
Неизвестно

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