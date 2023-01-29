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Желнов Иван Егорович

Место рождения

Буйково, Рославльский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

09.01.1909

Дата смерти

27.09.1993

Пол

Мужской

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1909

Отец: Желнов Егор Герасимович

Мать: Желнова Полина

Буйково, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
1934

Жена: Желнова (Сидорова) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
29.05.1937

Сын: Желнов Виктор Иванович

Мать ребёнка: Желнова (Сидорова) Анна Ивановна

Хлебниково, Троицкая волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
08.04.1940

Сын: Желнов Николай Иванович

Мать ребёнка: Желнова (Сидорова) Анна Ивановна

Хлебниково, Троицкая волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
26.10.1945

Дочь: Терешкина (Желнова) Раиса Ивановна

Мать ребёнка: Желнова (Сидорова) Анна Ивановна

Хлебниково, Троицкая волость, Московский уезд
Смерть
27.09.1993
Долгопрудный, Долгопрудный, Московская область

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