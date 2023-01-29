Желнов Иван Егорович
Место рождения
Дата рождения09.01.1909
Дата смерти27.09.1993
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1909
Отец: Желнов Егор Герасимович
Мать: Желнова Полина
Бракосочетание
1934
Рождение ребёнка
29.05.1937
Мать ребёнка: Желнова (Сидорова) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
08.04.1940
Мать ребёнка: Желнова (Сидорова) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
26.10.1945
Дочь: Терешкина (Желнова) Раиса Ивановна
Мать ребёнка: Желнова (Сидорова) Анна Ивановна
Смерть
27.09.1993
Долгопрудный, Долгопрудный, Московская область