Власова (Чебкасова) Евдокия Фомина 1862 — найти родственников по фамилии на Familio

Власова (Чебкасова) Евдокия Фомина

Автор
ЮН
Недорубов Ю.

женский, родилась 1862

умерла 07.12.1938, Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика

Супруги
Власов Петр Сильвестров1851 г.р.
Дети
Власов Николай Петрович19.02.1899 ст. г.р.
Власов Виталий Петрович24.03.1901 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Власов Петр Сильвестров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Власов Петр Сильвестров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Власов Петр Сильвестров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Власов Петр Сильвестров

Рождение ребёнка
19.02.1899 ст.

Сын: Власов Николай Петрович

Отец ребёнка: Власов Петр Сильвестров

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика

Рождение ребёнка
24.03.1901

Сын: Власов Виталий Петрович

Отец ребёнка: Власов Петр Сильвестров

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика

Рождение ребёнка
05.09.1903 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Власов Петр Сильвестров

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика

Смерть
07.12.1938
Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика

причина смерти: крупозное воспаление легких

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