Власова (Чебкасова) Евдокия Фомина
женский, родилась 1862
умерла 07.12.1938, Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Супруги
Власов Петр Сильвестров1851 г.р.
Дети
Власов Николай Петрович19.02.1899 ст. г.р.
Власов Виталий Петрович24.03.1901 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.02.1899 ст.
Отец ребёнка: Власов Петр Сильвестров
Рождение ребёнка
24.03.1901
Отец ребёнка: Власов Петр Сильвестров
Рождение ребёнка
05.09.1903 ст.
Смерть
07.12.1938