Лебедев Павел Емельянович
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Никитина -Лебедева- Варвара Павловна
Мать ребёнка: Лебедева -- Анна Данииловна
Рождение ребёнка
1901
Мать ребёнка: Лебедева -- Анна Данииловна
Рождение ребёнка
1904
Мать ребёнка: Лебедева -- Анна Данииловна
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Лебедева Ирина Павловна
Мать ребёнка: Лебедева -- Анна Данииловна
Рождение ребёнка
1910
Сын: Лебедев Григорий Павлович
Мать ребёнка: Лебедева -- Анна Данииловна
Бракосочетание
29.06.1916
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно