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Лебедев Павел Емельянович

Место рождения

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Лебедев Емельян Николаевич

Мать: Лебедева -- Евдокия Дмитриевна

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Никитина -Лебедева- Варвара Павловна

Мать ребёнка: Лебедева -- Анна Данииловна

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Лебедев Яков Павлович

Мать ребёнка: Лебедева -- Анна Данииловна

Рождение ребёнка
1904

Сын: Лебедев Максим Павлович

Мать ребёнка: Лебедева -- Анна Данииловна

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Лебедева Ирина Павловна

Мать ребёнка: Лебедева -- Анна Данииловна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Лебедев Григорий Павлович

Мать ребёнка: Лебедева -- Анна Данииловна

Бракосочетание
29.06.1916

Жена: Лебедева Анна Климентьевна

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лебедева -- Анна Данииловна

Смерть
Неизвестно
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