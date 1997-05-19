Биктимиров Сибгатулла Гибатович
Место рожденияд.Кинзябызово, Куюргазинского района БАССР
Дата рождения13.01.1913
Дата смерти19.05.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1913
Отец: Биктимиров Гибат
Мать: Биктимирова ?
д.Кинзябызово, Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
24.09.1940
Сын: Биктимиров Ирик Сибгатуллаевич
Мать ребёнка: Биктимирова Шакура Сайфутдиновна
г.Янгиюль, Ташкентской области, Узбекская ССР
Рождение ребёнка
05.02.1944
Дочь: Ахмедова Дания Сибгатуллаевна
Мать ребёнка: Биктимирова Шакура Сайфутдиновна
г.Янгиюль, Ташкентская область, Узбекская ССР
Рождение ребёнка
03.09.1948
г.Ташкент Узбекская ССР
Рождение ребёнка
21.02.1957
г.Ташкент Узбекская ССР
Рождение ребёнка
24.09.1962
г.Ташкент Узбекская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
г.Ташкент Узбекская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
г.Ташкент Узбекская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нурия Сибгатуллаевна
Мать ребёнка: Биктимирова Шакура Сайфутдиновна
г.Ташкент Узбекская ССР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.05.1997
г.Ташкент, Узбекистан
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г.Ташкент, Узбекистан