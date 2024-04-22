Чхало Иустина Никитовна
Место рождения
Дата рождения23.08.1858
Дата смерти17.07.1859
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1858
Отец: Чхало Никита Кириллович
Мать: Чхало Лукия Демьяновна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9Q9F-P?i=447&cc=4133834&cat=1017789
Смерть
17.07.1859
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-931K-F?i=15&cc=4133834&cat=1017789