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Чхало Иустина Никитовна

Место рождения

Валява, Черкаська область

Дата рождения

23.08.1858

Дата смерти

17.07.1859

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1858

Отец: Чхало Никита Кириллович

Мать: Чхало Лукия Демьяновна

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9Q9F-P?i=447&cc=4133834&cat=1017789
Смерть
17.07.1859
Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-931K-F?i=15&cc=4133834&cat=1017789
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