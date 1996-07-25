Образцов Виктор Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.1951
Дата смерти25.07.1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.02.1974
Дочь: Закурдаева (Образцова) Елена Викторовна
Мать ребёнка: Образцова (Иванова) Галина Павловна
Рождение ребёнка
11.02.1981
Сын: Образцов Денис Викторович
Мать ребёнка: Образцова (Иванова) Галина Павловна
Смерть
25.07.1996