Образцов Виктор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Образцов Виктор Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1951

Дата смерти

25.07.1996

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.02.1974

Дочь: Закурдаева (Образцова) Елена Викторовна

Мать ребёнка: Образцова (Иванова) Галина Павловна

Рождение ребёнка
11.02.1981

Сын: Образцов Денис Викторович

Мать ребёнка: Образцова (Иванова) Галина Павловна

Смерть
25.07.1996

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